В Генштабе рассказали об успехах украинских военных на передовой

Украинские защитники на спецзадании. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники в течение суток шесть раз ударили по россиянам. В частности ВСУ поразили два вражеских артподразделения.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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"Подразделения ракетных войск и артиллерии одновременно поразили 2 пункта управления, 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях и радиолокационную станцию врага", — говорится в сообщении.

Контрнаступление украинских бойцов

Напомним, что многочисленные западные медиа предполагают, что Украина наконец-то начала долгожданное контрнаступление, активизировав действия по меньшей мере на трех участках фронта. Ссылаясь на источники среди военных и политических кругов, западные журналисты считают, что наименее удачные действия у украинцев в районе Орехова на Запорожье. Но это не должно быть поводом для поспешных выводов о способности ВСУ.

Также мы писали, что 10 июня Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинская армия начала долгожданное контрнаступление. А Минобороны показало интригующее видео с Будановым.

Добавим, что 11 июня украинские бойцы освободили населенный пункт Благодатное (Бахмутский район, Донецкая область). Над поселком уже развевается украинский флаг.