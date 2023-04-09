В Генштабе рассказали об успехах ВСУ на фронте

Украинский военный и артиллерия/Фото: google.com

Украинские военные продолжают демонстрировать профессионализм на фронте. В течение суток они поразили районы сосредоточения оккупантов и приземлили вражеские БпЛА.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Авиация Сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники россиян. К тому же бойцы ВСУ сбили:

Два БпЛА типа "Supercam";

шесть БпЛА типа "Орлан-10";

шесть БпЛА типа "Zala".

"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один состав боеприпасов, одну позицию средств противовоздушной обороны и пять станций радиоэлектронной борьбы противника", — говорится в сообщении.

Напомним, в течение 8 апреля украинские военные нанесли ряд успешных ударов по позициям российских захватчиков. В частности, ВСУ уничтожили один беспилотник оккупантов и три станции радиоэлектронной борьбы.

Также мы писали, что украинские военные уничтожили две российские самоходные установки 2С9 "Нона". Бойцам удалось это сделать под Бахмутом Донецкой области.

Добавим, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный опубликовал на своей странице в Facebook видео, в котором показал, как польские самоходные гаубицы AHS Krab (САУ "Краб") успешно выполняют боевые задания на фронте. Он отметил, что украинские военные быстро завладели западной техникой и имеют ценный опыт для партнеров и производителей вооружения.