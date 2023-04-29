В Генштабе рассказали об успехах ВСУ на фронте в течение суток

Украинский военный рядом с военной техникой. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova/File Photo

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов и вражескую технику на фронте. В течение суток бойцам ВСУ удалось приземлить два вражеских беспилотника.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Авиация Сил обороны в течение суток нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава оккупантов.

Украинские военные сбили два вражеских БпЛА типа Shahed-136/131. В Генштабе рассказали, что один из беспилотников типа "Орлан-10".

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы противника, два состава горюче-смазочных материалов, два средства противовоздушной обороны, одно артиллерийское подразделение и еще одну важную цель противника", — говорится в сообщении.

Напомним, потери оккупантов уже превысили отметку 190 тысяч. Только за последние сутки, 28 апреля, военные Вооруженных сил Украины уничтожили 580 оккупантов и несколько десятков единиц их техники.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские Вооруженные силы готовятся к контрнаступлению, предусматривающему освобождение Крыма. Глава государства подчеркнул, что одной из главных целей контрнаступления является возвращение украинского полуострова, однако успех зависит от продолжения поставок оружия со стороны западных партнеров.

Добавим, российский военнослужащий рассказал о боевых потерях в результате штурмовых действий. Оккупант также прокомментировал, как руководство осуществляет доукомплектование подразделений армии РФ ранеными бойцами, не прошедшими полный цикл лечения.