У Генштабі розповіли про успіхи ЗСУ на фронті протягом доби

Український військовий поряд з військовою технікою. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova/File Photo

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів та ворожу техніку на фронті. Протягом доби бійцям ЗСУ вдалося приземлити два ворожих безпілотники.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Авіація Сил оборони протягом доби завдала три удари по районах зосередження особового складу окупантів.

Українські військові збили два ворожих БпЛА типу Shahed-136/131. У Генштабі розповіли, що один із безпілотників типу "Орлан-10".

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили противника, два склади пально-мастильних матеріалів, два засоби протиповітряної оборони, один артилерійський підрозділ та ще одну важливу ціль противника", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, втрати окупантів вже перевищили відмітку 190 тисяч. Лише за останню добу, 28 квітня, військові Збройних сил України знищили 580 окупантів та кількадесят одиниць їхньої техніки.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські Збройні сили готуються до контрнаступу, який передбачає визволення Криму. Глава держави наголосив, що однією з головних цілей контрнаступу є повернення українського півострова, проте успіх залежить від продовження постачання зброї з боку західних партнерів.

Додамо, російський військовослужбовець розповів про бойові втрати внаслідок штурмових дій. Окупант також прокоментував, як керівництво здійснює доукомплектування підрозділів армії РФ пораненими бійцями, які не пройшли повний цикл лікування.