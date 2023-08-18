В Генштабе рассказали об успехах ВСУ по ликвидации оккупантов за сутки

Украинские защитники на передовой. Фото: REUTERS

Начались 541 сутки полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Так, авиация Сил обороны Украины нанесла семь ударов по оккупантам и их военной технике, в том числе два удара — по российским ЗРК.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Отмечается, что ВСУ ликвидировали два вражеских вертолета Ка-52 и четыре разведывательных беспилотника.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 артиллерийских средства на огневых позициях, 2 склада боеприпасов и 1 станцию РЭБ противника", — говорится в сообщении.

Источник: facebook.com/GeneralStaff.ua

Украинская техника в подсолнечниках. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Украинские защитники на фронте. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Украинский военный сбивает целые врага. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Контрнаступление ВСУ

Напомним, что украинские военные имели успех к югу от освобожденного населенного пункта Урожайное в Донецкой области. Бойцы ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах.

Также мы писали, что украинские воины уничтожили на Бахмутском направлении опорный пункт противника. Это сделали артиллеристы 22-й ОМБр с помощью САУ 2С-1 "Гвоздика".

Добавим, что украинские военные продолжают контрнаступательные действия, по меньшей мере, на трех участках фронта. Они продвинулись на западе Запорожской области и на границе между Донецкой и Запорожской областями. Бойцы ВСУ имеют успехи в районе Роботиного, а также освободили от оккупантов Урожайное.