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В Генштабе рассказали об успехах ВСУ по уничтожению оккупантов за минувшие сутки

24 июня 2023 07:03
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Генштабе рассказали об успехах ВСУ по уничтожению оккупантов за минувшие сутки
Украинские защитники стреляют по враждебным позициям. Фото: Генштаб ВСУ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В течение дня авиация сил обороны нанесла 13 ударов по оккупантам. Также ВСУ поразили 15 артподразделений и пять средств ПВО.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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"Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 4 района сосредоточения личного состава и военной техники, 15 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 2 средства радиоэлектронной борьбы и 5 средств противовоздушной обороны", — говорится в сообщении.

Источник: Генштаб ВСУ
Украинский защитник стреляет по враждебным позициям из гаубицы. Фото: Генштаб ВСУ
Украинские защитники гребят. Фото: Генштаб ВСУ

Что известно о контрнаступлении ВСУ

Напомним, что подошли 485 сутки полномасштабной российской войны против нашего государства. Силы обороны Украины успешно работают по всем направлениям фронта с каждым днем отвоевывают все больше территорий.

Также мы писали, что оценивать успех контрнаступления ВСУ пока некорректно, ведь продвижение продолжается. Вместе с тем, украинские защитники ежедневно продвигаются вперед и закрепляются на рубежах.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео, на котором видно, как ВСУ работают на американской реактивной артиллерийской установке HIMARS. Защитники уверяют, что такая техника "ускоряет победу Украины".

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