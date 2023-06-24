В Генштабе рассказали об успехах ВСУ по уничтожению оккупантов за минувшие сутки
В течение дня авиация сил обороны нанесла 13 ударов по оккупантам. Также ВСУ поразили 15 артподразделений и пять средств ПВО.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Удары ВСУ по российским оккупантам
"Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 4 района сосредоточения личного состава и военной техники, 15 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 2 средства радиоэлектронной борьбы и 5 средств противовоздушной обороны", — говорится в сообщении.
Что известно о контрнаступлении ВСУ
Напомним, что подошли 485 сутки полномасштабной российской войны против нашего государства. Силы обороны Украины успешно работают по всем направлениям фронта с каждым днем отвоевывают все больше территорий.
Также мы писали, что оценивать успех контрнаступления ВСУ пока некорректно, ведь продвижение продолжается. Вместе с тем, украинские защитники ежедневно продвигаются вперед и закрепляются на рубежах.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео, на котором видно, как ВСУ работают на американской реактивной артиллерийской установке HIMARS. Защитники уверяют, что такая техника "ускоряет победу Украины".