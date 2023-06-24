У Генштабі розповіли про успіхи ЗСУ зі знищення окупантів за минулу добу

Українські захисники стріляють по ворожих позиціях. Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж дня авіація сил оборони завдала 13 ударів по окупантах. Також ЗСУ уразили 15 артпідрозділів та п'ять засобів ППО.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 4 райони зосередження особового складу та військової техніки, 15 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 2 засоби радіоелектронної боротьби та 5 засобів протиповітряної оборони", — йдеться в повідомленні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Український захисник стріляє по ворожих позиціях із гаубиці. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники веслують. Фото: Генштаб ЗСУ

Що відомо про контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що добігла 485 доба повномасштабної російської війни проти нашої держави. Сили оборони України успішно працюють на усіх напрямках фронту і з кожним днем відвойовують все більше територій.

Також ми писали, що оцінювати успіх контрнаступу ЗСУ поки що некоректно, адже просування ще триває. Разом з тим, українські захисники щодня впевнено просуваються вперед та закріплюються на рубежах.

Додамо, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео, на якому видно, як ЗСУ працюють на американській реактивній артилерійській установці HIMARS. Захисники запевняють, що така техніка "прискорює перемогу України".