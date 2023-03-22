В Генштабе рассказали об успешных ударах по российским оккупантам в течение суток
Российские оккупанты продолжают нести значительные потери на войне в Украине. В течение суток авиация Сил обороны нанесла несколько ударов по оккупантам.
Об этом сообщает Генштаб.
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"В течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника", — говорится в сообщении.
К тому же было совершено 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских военных.
Напомним, количество уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет около тысячи человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Также мы писали, что в течение 21 марта Силы обороны Украины нанесли многочисленные удары по позициям российских оккупантов. Поражены 15 беспилотников, две ракеты, две ЗРК и радиолокационная станция врага.
Добавим, украинские бойцы довольно быстро овладели ракетными системами Patriot. Американские инструкторы говорят, что дали военным еще дополнительную подготовку.