В Генштабе рассказали об успешных ударах по российским оккупантам в течение суток

Авиация Сил обороны нанесла удар по ЗРК противника

Российские оккупанты продолжают нести значительные потери на войне в Украине. В течение суток авиация Сил обороны нанесла несколько ударов по оккупантам.

Об этом сообщает Генштаб.

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"В течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника", — говорится в сообщении.

К тому же было совершено 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских военных.

Напомним, количество уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет около тысячи человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Также мы писали, что в течение 21 марта Силы обороны Украины нанесли многочисленные удары по позициям российских оккупантов. Поражены 15 беспилотников, две ракеты, две ЗРК и радиолокационная станция врага.

Добавим, украинские бойцы довольно быстро овладели ракетными системами Patriot. Американские инструкторы говорят, что дали военным еще дополнительную подготовку.