В Генштабе рассказали об успешных ударах ВСУ на фронте в течение суток

Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova/File Photo

Украинские военные продолжают храбро защищать страну от российских оккупантов. За сутки они поразили несколько районов сосредоточения противника и приземлили российские беспилотники.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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За сутки авиация Сил обороны нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также три — по зенитно-ракетным комплексам.

К тому же украинским военным удалось уничтожить три российских БпЛА разного типа.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения вооружения и военной техники, два пункта управления, два состава боеприпасов и еще один важный военный объект противника", — говорится в сообщении.

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный распространил новое видео с украинскими защитниками. На видео военные читают молитву за освобождение Украины.

Также мы писали, что за сутки, 26 мая, авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по оккупантам. Враг потерял не только бойцов, но и военную технику, в том числе разведывательные беспилотники.

Добавим, попавший в плен на Бахмутском направлении российский оккупант из ЧВК "Ветераны" рассказал об организации врага. По его словам, солдаты даже не знали, где их выбросили, потому что это сделали ночью.