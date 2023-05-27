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У Генштабі розповіли про успішні удари ЗСУ на фронті протягом доби

27 травня 2023 19:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Генштабі розповіли про успішні удари ЗСУ на фронті протягом доби
Українські військові на фронті. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські військові продовжують хоробро захищати країну від російських окупантів. Протягом доби вони уразили декілька районів зосередження противника та приземлили російські безпілотники.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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За добу авіація Сил оборони завдала чотири ударив по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також три — по зенітно-ракетних комплексах.

До того ж українським військовим вдалося знищити три російські БпЛА різного типу. 

"Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження озброєння та військової техніки, два пункти управління, два склади боєприпасів та ще один важливий військовий об'єкт противника", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний поширив нове відео з українськими захисниками. На відео військові читають молитву за визволення України. 

Також ми писали, що за добу, 26 травня, авіація Сил оборони завдала 11 ударів по окупантах. Ворог втратив не лише бійців, а й військову техніку, зокрема розвідувальні безпілотники.

Додамо, російський окупант із ПВК "Ветерани", який потрапив у полон на Бахмутському напрямку, розповів про організацію ворога. За його словами, солдати навіть не знали, де їх викинули, адже це зробили вночі.

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