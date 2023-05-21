В Генштабе рассказали об успешных ударах ВСУ по врагу

Украинский военнослужащий стреляет из противотанкового гранатомета под Бахмутом. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Украинские военные поразили более 10 районов сосредоточения противника за сутки. К тому же им удалось приземлить вражеские беспилотники.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских захватчиков. Украинские военные также уничтожили четыре ударных и семь разведывательных БпЛА разных типов.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили четыре района сосредоточения вооружения и военной техники, состав боеприпасов, четыре артиллерийских подразделения на огневых позициях, средство противовоздушной обороны и еще одну важную цель врага", — говорится в сообщении.

Напомним, 20 мая, Александр Тарнавский опубликовал успехи группировки войск "Таврия" за сутки. По его словам, ВСУ выполнили около тысячи огневых задач.

Также мы писали, что "вагнеровцы" врут о полном захвате Бахмута. Но ситуация в городе действительно критическая, украинские войска ведут тяжелые бои в районе "Самолет".

Добавим, на востоке Украины продолжаются ожесточенные боевые действия. Украинские военные сдерживают штурмы российских оккупантов. Самой горячей точкой остается город Бахмут Донецкой области.