В Генштабе рассказали, сколько раз бойцы ВСУ нанесли удары по оккупантам
Российские оккупанты продолжают нести потери на войне в Украине. Авиация Сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения захватчиков.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
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Украинские военные сбили вражеские БПЛА типа "Орлан-10" и "Суперкам".
"Подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, поразили три пункта управления и пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника", — говорится в сообщении.
Напомним, российские войска были вытеснены из одной из ключевых дорог в спорном восточном городе Бахмут. Таким образом, украинские военные улучшили свои позиции в этом городе.
Также мы писали, что Вооруженные силы Украины не могут начать контрнаступление, которое планировалось весной 2023 года, из-за нехватки оружия, боеприпасов и истребителей.
Добавим, российские войска готовятся к возможному украинскому контрнаступлению в Запорожской области, тогда как в Бахмуте идут тяжелые уличные бои. 24 марта российская армия провела ограниченные атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.