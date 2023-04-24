В Генштабе рассказали, сколько раз оккупанты атаковали Украину в течение суток
Российские оккупанты не прекращают обстреливать территорию Украины. За сутки они нанесли почти 50 авиационных ударов.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Российские обстрелы Украины
В Генштабе рассказали, что в течение суток враг совершил:
- шесть ракетных ударов;
- 47 авиационных ударов;
- 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Оккупанты обстреливали позиции украинских защитников и критическую инфраструктуру населенных пунктов страны.
"Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", — говорится в сообщении.
Напомним, за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали около 700 военных РФ. Опубликованы официальные данные.
Также мы писали, что российские оккупационные войска в течение 23 апреля нанесли более 100 ударов по Украине, используя как ракетные системы залпового огня, так и авиацию. В результате ударов есть погибшие и раненые.
Добавим, 22 апреля Вооруженные силы Украины сбили российский вертолет. Также в РФ стало меньше беспилотников.