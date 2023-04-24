В Генштабе рассказали, сколько раз оккупанты атаковали Украину в течение суток

Российские оккупанты и военная техника. Фото: росСМИ

Российские оккупанты не прекращают обстреливать территорию Украины. За сутки они нанесли почти 50 авиационных ударов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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В Генштабе рассказали, что в течение суток враг совершил:

шесть ракетных ударов;

47 авиационных ударов;

25 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Оккупанты обстреливали позиции украинских защитников и критическую инфраструктуру населенных пунктов страны.

"Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", — говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали около 700 военных РФ. Опубликованы официальные данные.

Также мы писали, что российские оккупационные войска в течение 23 апреля нанесли более 100 ударов по Украине, используя как ракетные системы залпового огня, так и авиацию. В результате ударов есть погибшие и раненые.

Добавим, 22 апреля Вооруженные силы Украины сбили российский вертолет. Также в РФ стало меньше беспилотников.