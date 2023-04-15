В Генштабе рассказали, сколько раз оккупанты обстреляли Украину в течение суток

Авиация российских оккупантов. Фото: Минобороны РФ

Россия продолжает захватническую войну и полностью игнорирует Международное гуманитарное право. В течение суток оккупанты почти 20 раз обстреляли Украину из авиации.

Об этом сообщает Генштаб.

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"В течение суток противник нанес 19 авиационных и четыре ракетных ударов, совершил более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов", — говорится в сообщении.

В Генштабе сообщили, что военные России и дальше используют тактику террора. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Напомним, количество уничтоженных оккупантов в течение 14 апреля составляет около 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в частности, танки, бронемашины, артиллерийские системы, автомобильную технику и автоцистерны и спецтехнику.

Также мы писали, что сегодня, 15 апреля, российские оккупанты убили двух человек в Херсоне. Во время вражеского обстрела травмы несовместимые с жизнью получили мать и дочь.

Добавим, в Славянске продолжается спасательная операция на месте ракетного удара России, в результате которого были разрушены жилые дома. Сегодня, 15 апреля, из-под завалов извлекли тела еще двоих погибших.