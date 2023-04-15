У Генштабі розповіли, скільки разів окупанти обстріляли Україну протягом доби

Авіація російських окупантів. Фото: Міноборони РФ

Росія продовжує загарбницьку війну та повністю ігнорує Міжнародне гуманітарне право. Протягом доби окупанти майже 20 разів обстріляли Україну з авіації.

Про це повідомляє Генштаб.

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"Протягом доби противник завдав 19 авіаційних та чотири ракетних ударів, здійснив понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів", — йдеться у повідомленні.

У Генштабі повідомили, що військові Росії й надалі використовують тактику терору. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Нагадаємо, кількість знищених окупантів протягом 14 квітня становить близько 500 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини, артилерійські системи, автомобільну техніку та автоцистерни і спецтехніку.

Також ми писали, що сьогодні, 15 квітня, російські окупанти вбили двох людей у Херсоні. Під час ворожого обстрілу травми несумісні з життям отримали мати й донька.

Додамо, у Слов'янську триває рятувальна операція на місці ракетного удару Росії, внаслідок якого зазнали руйнувань житлові будинки. Сьогодні, 15 квітня, з-під завалів дістали тіла ще двох загиблих.