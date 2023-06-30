В Генштабе рассказали, сколько раз украинская авиация ударила по оккупантам

Украинский пилот. Фото: фейсбук 831 бригады тактической авиации

Авиация сил обороны Украины в сутки нанесла 10 ударов по сосредоточениям российских оккупантов. Также известно об одном ударе по зенитно-ракетному комплексу россиян.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Успехи украинской авиации

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 3 склада боеприпасов, 24 артиллерийских средства на огневых позициях и станцию РЭБ оккупантов", — отметили в сообщении.

Что усложняет контрнаступление ВСУ

Ранее военный обозреватель Дмитрий Снегирев рассказал, что за год пребывания на территории Украины российские оккупанты построили немало укрепрайонов и линий обороны с многочисленными минными полями. В общем, это три полноценные линии, и это достаточно серьезные укрепленные рубежи, которые придется брать украинским воинам. Система этих укреплений имеет комбинированную структуру.

Удары по оккупантам

Утренние взрывы в Бердянске подтвердила украинская сторона. Выяснилось, что в результате точного удара Сил обороны Украины были поражены штаб и состав горюче-смазочных материалов.

Напомним, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский показал, как бойцы эффектно уничтожили российских оккупантов. Враг накапливал боеприпасы.