В Генштабе рассказали, сколько раз за сутки ВСУ ударили по оккупантам

Украинский военнослужащий рядом с самоходной гаубицей. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Украинские военные продолжают успешно уничтожать оккупантов и вражескую технику. В течение суток ВСУ нанесли несколько ударов по районам захватчиков и приземлили беспилотники.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Читайте также:

Успехи Украины на фронте

За сутки авиация Сил обороны нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов.

Украинские военные также уничтожили два вражеских разведывательных беспилотника.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, артиллерийское подразделение на огневой позиции, два склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы", — говорится в сообщении.

Напомним, количество уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет около 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в частности, бронемашины, средства ПВО и особенно артиллерийские системы.

Также мы писали, что в последнее время Вооруженные силы Украины существенно увеличили количество уничтоженных вражеских артиллерийских систем. На это положительно повлиял ряд факторов.

Добавим, что российские оккупационные войска пытаются захватить территорию Украины. Следовательно, не покидают попыток продвинуться на фронтах, однако постоянно терпят поражение.