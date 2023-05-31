Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Генштабе рассказали, сколько раз за сутки ВСУ ударили по оккупантам arrow

В Генштабе рассказали, сколько раз за сутки ВСУ ударили по оккупантам

31 мая 2023 20:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Генштабе рассказали, сколько раз за сутки ВСУ ударили по оккупантам
Украинский военнослужащий рядом с самоходной гаубицей. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские военные продолжают успешно уничтожать оккупантов и вражескую технику. В течение суток ВСУ нанесли несколько ударов по районам захватчиков и приземлили беспилотники.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Читайте также:

Успехи Украины на фронте

За сутки авиация Сил обороны нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов.

Украинские военные также уничтожили два вражеских разведывательных беспилотника.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, артиллерийское подразделение на огневой позиции, два склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы", — говорится в сообщении.

Напомним, количество уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет около 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в частности, бронемашины, средства ПВО и особенно артиллерийские системы.

Также мы писали, что в последнее время Вооруженные силы Украины существенно увеличили количество уничтоженных вражеских артиллерийских систем. На это положительно повлиял ряд факторов.

Добавим, что российские оккупационные войска пытаются захватить территорию Украины. Следовательно, не покидают попыток продвинуться на фронтах, однако постоянно терпят поражение.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас