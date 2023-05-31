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У Генштабі розповіли, скільки разів за добу ЗСУ вдарили по окупантах

31 травня 2023 20:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Генштабі розповіли, скільки разів за добу ЗСУ вдарили по окупантах
Український військовослужбовець поряд з самохідною гаубицею. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські військові продовжують успішно знищувати окупантів та ворожу техніку. Протягом доби ЗСУ завдали декілька ударів по районах загарбників та приземлили безпілотники.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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За добу авіація Сил оборони завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів. 

Українські військові також знищили два ворожих розвідувальних безпілотники. 

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, два склади боєприпасів та дві станції радіоелектронної боротьби", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить близько 500 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема бронемашини, засоби ППО і особливо артилерійські системи.

Також ми писали, що останнім часом Збройні сили України суттєво збільшили кількість знищених ворожих артилерійських систем. На це позитивним чином вплинула низка факторів.

Додамо, російські окупаційні війська намагаються захопити територію України. Відтак не покидають спроб просунутися на фронтах, однак постійно зазнають поразки.

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