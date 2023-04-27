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В Генштабе рассказали, сколько ударов нанесли ВСУ по оккупантам в течение суток

27 апреля 2023 20:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Генштабе рассказали, сколько ударов нанесли ВСУ по оккупантам в течение суток
Украинский защитник рядом с военной техникой. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские военные продолжают уничтожать оккупантов и вражескую технику. За сутки им удалось приземлить несколько БпЛА и поразить районы сосредоточения противников.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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В течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла четыре удара по районам сосредоточения оккупантов, а также еще один — по зенитно-ракетному комплексу врага.

Сбито пять российских беспилотных летательных аппаратов разного типа.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии, в то же время, поразили два пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, средство противовоздушной обороны, состав боеприпасов и два артиллерийских подразделения", — говорится в сообщении.

Напомним, количество уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Также мы писали, что за минувшие сутки артиллерия ВСУ обстреляла зенитный комплекс российской армии. Украинская авиация тем временем сбила двух беспилотников.

Добавим, что российские войска продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В этих направлениях украинские Силы обороны в течение суток отразили 35 атак врага.

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