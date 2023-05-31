В Генштабе рассказали, сколько ударов ВСУ нанесли по оккупантам

Украинские защитники стреляют из пушки вблизи Бахмута, 12 мая 2023 года. Фото: AP Photo / Libkos

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла 11 ударов по оккупантам и по ЗРК. Кроме того, украинские защитники уничтожили 32 ударных беспилотника типа "Shahed".

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, 4 артиллерийских подразделения на огневой позиции, зенитно-ракетный комплекс, 3 состава горюче-смазочных материалов и станцию радиоэлектронной борьбы", — говорится в сообщении Генштаба.

Напомним, что Украина пережила 461 день масштабной военной атаки Российской Федерации. Несмотря на значительные потери, Россия продолжает агрессивные военные действия.

Также мы сообщали, что российские оккупационные войска пытаются захватить территорию Украины. Следовательно, не покидают попыток продвинуться на фронтах, однако постоянно терпят поражение.

Добавим, что за ходом российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени. Так, с помощью онлайн-карт можно увидеть все боевые действия, а также обстрелы россиянами территории Украины.