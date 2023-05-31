У Генштабі розповіли, скільки ударів ЗСУ завдали по окупантах

Українські захисники стріляють із гармати поблизу Бахмута, 12 травня 2023 року. Фото: AP Photo / Libkos

Упродовж минулої доби авіація сил оборони завдала 11 ударів по окупантах та по ЗРК. Крім того, українські захисники знищили 32 ударні безпілотники типу "Shahed".

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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"Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, район зосередження живої сили противника, 4 артилерійських підрозділи на вогневій позиції, зенітно-ракетний комплекс, 3 склади пально-мастильних матеріалів та станцію радіоелектронної боротьби", — йдеться в повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, що Україна пережила 461 добу масштабної військової атаки Російської Федерації. Попри значні втрати, Росія продовжує агресивні воєнні дії.

Також ми повідомляли, що російські окупаційні війська намагаються захопити територію України. Відтак не покидають спроб просунутися на фронтах, однак постійно зазнають поразки.

Додамо, що за перебігом подій російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу. Так, за допомогою онлайн-карт можна побачити усі бойові дії, а також обстріли росіянами території України.