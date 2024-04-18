В Генштабе ВСУ показали видео ракетного удара по аэродрому в Джанкое

Ракетный удар по аэродрому. Фото: скриншот с видео

Силы обороны Украины в ночь на среду, 17 апреля, нанесли ракетный удар по месту нахождения оккупантов в Джанкое в Крыму. Там были поражены российские военные цели.

Кадры ракетного удара обнародовал Оперативный ВСУ.

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В результате ракетного удара враг потерял четыре пусковых установки С-400, пункт управления средствами ПВО, три РЛС и аппаратуру наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М".

Отмечается, что количество пораженных летательных аппаратов и личного состава противник тщательно скрывает.

Скриншот поста Стракому ВСУ

Напомним, в ГУР показали, как обнаружили и нанесли удары по девяти единицам военного транспорта и полевому составу боеприпасов захватчиков.

Также мы писали, что в Джанкое от удара погибли около 30 российских захватчиков, еще 80 получили ранения.

А представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, что также в Джанкое удалось уничтожить российские военные самолеты.