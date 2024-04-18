У Генштабі ЗСУ показали відео ракетного удару по аеродрому в Джанкої

Ракетний удар по аеродрому. Фото: скриншот з відео

Сили оборони України в ніч на середу, 17 квітня, завдали ракетного удару по місцю розташування окупантів в Джанкої в Криму. Там було уражено російські воєнні цілі.

Кадри ракетного удару оприлюднив Оперативний ЗСУ.

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В результаті ракетного удару, ворог втратив чотири пускових установки С-400, пункт управління засобами ППО, три РЛС та апаратуру спостереження за повітряним простором "Фундамент-М".

Зазначається, що кількість уражених літальних апаратів та особового складу противник ретельно приховує.

Скриншот допису Стракому ЗСУ

Нагадаємо, в ГУР показали, як виявили та завдали ударів по дев'яти одиницях військового транспорту та польовому складу боєприпасів загарбників.

Також ми писали, що в Джанкої від удару загинули близько 30 російських загарбників, ще 80 отримали поранення.

А представник ГУР Андрій Юсов розповів, що також в Джанкої вдалося знищити російські військові літаки.