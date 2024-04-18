Удар по аеродрому в Джанкої — в ГУР розповіли про знищені цілі

Представник ГУР Андрій Юсов. Фото: ГУР

По російському військовому аеродрому в Джанкої в тимчасово окупованому Криму в середу, 17 квітня, було завдано удару. Внаслідок цього пошкоджень зазнала російська військова техніка.

Про це розповів представник ГУР Андрій Юсов в ефірі Радіо Свобода.

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За його словами, вдалося уразити пускові установки комплексів протиракетної, протиповітряної оборони, радіолокаційні системи та літаки російської армії.

"Вся інформація буде сьогодні дещо згодом оприлюднена. Це серйозний врожай та успішна операція Збройних сил України", — сказав Юсов.

Раніше в ГУР показали, як виявили та завдали ударів по дев'яти одиницях військового транспорту та польовому складу боєприпасів загарбників.

Крім того, внаслідок ударів по аеродрому в Джанкої окупанти втратили системи С-400. Армія РФ використовувала їх як протиповітряну оборону.

Також ми писали, що в Джанкої від удару загинули близько 30 російських загарбників, ще 80 отримали поранення.