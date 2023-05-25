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В ГУР рассказали, причастны ли украинские военные к событиям под Белгородом

25 мая 2023 16:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ГУР рассказали, причастны ли украинские военные к событиям под Белгородом
Представитель ГУР МО Андрей Юсов. Фото: Ukrinform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал, что ВСУ не причастны к событиям в Белгородской области. По его словам, конфликты в РФ становятся более масштабными.

Об этом Андрей Юсов сказал в эфире телемарафона.

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Юсов рассказал, что российские добровольцы действуют самостоятельно, а Украина только наблюдает.

"РДК и легион "Свобода России" уже делали соответствующие заявления. Это граждане РФ, и на территории своей родины, которая называется сейчас Российская Федерация, они действуют самостоятельно, согласно собственным целям, политическим планам и манифестам. Украина, конечно, наблюдает за этими событиями, но граждане РФ на территории России действуют самостоятельно", — подчеркнул Юсов.

Он также отметил, что события под Белгородом показали всем, насколько ненадежной является конструкция режима российского диктатора Владимира Путина.

"Их действия набирают обороты. Это уже не первые события, не первые внутренние конфликты, и они становятся все масштабнее. Эти конфликты в России становятся более масштабными, думаю, что можно ожидать продолжения подобных событий и расширения их географии. Идею пропагандистов РФ о буферной зоне внутри России можно только поддержать, она будет полезна для Украины", — добавил Юсов.

Напомним, сегодня, 25 мая, бойцы "Русского добровольческого корпуса" снова зашли на территорию Белгородской области. Они сняли видео на фоне почтового отделения в Глотово.

Также мы писали, что в Белгородской области "Русский добровольческий корпус" "затрофеил" БТР российской ФСБ. Кроме того, бойцы взяли в плен одного российского военного.

Добавим, в Офисе Президента прокомментировали события в Белгородской области. По словам советника руководителя ОП Михаила Подоляка, Украина не имеет "непосредственного отношения" к событиям в Белгородской области России, а только наблюдает за ними и изучает ситуацию.

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