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В ГУР рассказали, сколько россиян хотят добровольно сдаться в плен в рамках проекта "Хочу жить"

12 сентября 2023 21:08
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
В ГУР рассказали, сколько россиян хотят добровольно сдаться в плен в рамках проекта "Хочу жить"
Пленные русские. Иллюстративное фото: google.com
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Оккупанты продолжают добровольно сдаваться в плен. Так, за время существования проекта "Хочу жить" более 25 тысяч россиян подали заявки.

Об этом сообщил спикер ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона.

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Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что благодаря проекту "Хочу жить" состоялись сотни успешных эпизодов сдачи россиян в плен. Также он заявил, что Украина выполняет свои обязательства.

"Что касается возможности перехода с техникой - да, такие возможности есть. Операция "Синица", пилот вертолета Ми-8 — тому яркое свидетельство. Украина свои обязательства выполнила", — отметил Юсов.

Напомним, ранее в ГУР заявили, что после истории с вертолетом резко увеличилось количество россиян, готовых сдаться в плен.

Также генерал Сырский показал видео допроса очередного российского пленника.

В то же время Буданов рассказал, на каком этапе находится процесс обмена пленными "всех на всех".

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