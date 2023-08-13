В Херсонской области объявили траур по погибшим в результате обстрела РФ

Последствия российского обстрела Херсонской области. Фото: t.me/olexandrprokudin

Завтра, 14 августа, в Херсонской области объявили День траура по погибшим людям в результате российских обстрелов. Сейчас известно о семи жертвах и девяти раненых.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Сегодня, 13 августа, российские захватчики обстреляли Херсон, Велетенское, Золотую Балку, Станислав, Камышаны и Широкую Балку.

"Софийке было всего 23 дня от рождения, ее братику Артему — 12 лет. Сегодня их вместе с папой и мамой убила Россия. Также в Широкой Балке террористы оборвали жизнь 67-летнего местного жителя", — рассказал Прокудин.

В Станиславе в результате российского удара погиб пастор христианской церкви Тачишвили Николай Николаевич и его односельчанин. Верующие говорят, что он был добрым и светлым человеком.

"Мои искренние соболезнования родным, вечная память невинно убитым!" — добавил Прокудин.

Пост Прокудина. Фото: t.me/olexandrprokudin

Пост Прокудина. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупационные войска продолжают беспощадно обстреливать Херсонскую область. Так, оккупанты ударили по селам Станислав и Широкая Балка.

Также мы писали, что в воскресенье, 13 августа, российские оккупанты обстреляли поселок Широкая Балка Херсонской области. В результате обстрела количество жертв российских сил возросло, а в больнице умер 12-летний мальчик.

Добавим, что российские террористы обстреляли многоэтажку в Херсоне. В результате атаки пострадали трое местных жителей.