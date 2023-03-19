В Херсонской области оккупанты принудительно отбирают жилье у мирных украинцев, — Генштаб
Российские военные продолжают совершать мародерство на временно оккупированных территориях Украины. Они пытаются принудительно отобрать жилье у гражданских.
Об этом сообщает Генштаб.
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Подробности
В населенном пункте Стрелковое временно занятой территории Херсонской области, в сельском совете, за лоббирование председателя и на основании принудительно собранных подписей местных депутатов разрабатывается распоряжение о принудительном незаконном отчуждении домов украинцев.
"Жилье хотят передать для проживания военнослужащим российской оккупационной армии", — говорится в сообщении.
Напомним, в течение суток украинская Авиация Сил обороны нанесла удар по российскому зенитно-ракетному комплексу. К тому же было совершено шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, военной техники россиян и боеприпасов.
Также мы писали, что количество уничтоженных российских оккупантов в течение 18 марта составляет более 700 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Добавим, украинские пехотинцы точным ударом уничтожили вражеский танк в Донецкой области. Для этого они использовали переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin.