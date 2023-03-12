В Херсонской области оккупанты продают награбленные вещи гражданским людям, — Генштаб

Войска рф продолжают мародерить

Российские оккупанты продолжают заниматься мародерством на временно захваченных территориях Украины. К тому же, они пытаются продавать гражданским людям награбленные вещи.

Об этом сообщает Генштаб.

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"В некоторых населенных пунктах временно захваченной Херсонской области российские оккупанты совершают мародерство. Награбленные "гаджеты" и бытовую технику российские захватчики пытаются продать гражданским людям, но уже в других населенных пунктах", — говорится в сообщении.

Напомним, за последние 24 часа российская армия провела пять обстрелов по Херсонской общине, в том числе по населенным пунктам Зимовник, Приозерное и Корабельный район. Эти нападения привели к трагическим последствиям, в результате которых три человека погибли, а еще трое получили ранения.

Также мы писали, что оккупанты нацелено обстреливают украинские поля и сельхозоборудования, чтобы создать голод и разрушить важнейшую отрасль экономики. Больше всего эта проблема распространена в Херсонской области, где войска рф практически везде оставили взрывоопасные предметы.

Добавим, из населенных пунктов Голая Пристань и Новая Збурьевка Херсонской области россияне вывозят награбленное имущество и бытовую технику грузовиками, которыми до этого доставляли боеприпасы.