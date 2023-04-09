В Херсонской области оккупанты ищут "запретный" контент в телефонах украинцев
Военные рф продолжают усиливать контрразведывательный и полицейский режимы на временно оккупированной территории Херсонской области. Враг ищет "запретный" контент в телефонах украинцев.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
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В Горностаевском районе Херсонской области проходят рейдовые мероприятия по проверке личных телефонов у местного населения. Оккупанты просматривают фото- и видеоматериалы. Военные рф пытаются найти "запретный" контент.
"В ходе таких проверок оккупанты фиксируют персональные данные местных жителей, избирательно обыскивают их дома", — говорится в сообщении.
Напомним, украинские военные продолжают демонстрировать профессионализм на фронте. В течение суток они поразили районы сосредоточения оккупантов и "приземлили" вражеские БпЛА.
Также мы писали, что на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей российские оккупанты готовят эвакуацию местного населения. Военные рф планируют вывезти людей на территорию Автономной Республики Крым.
Добавим, российские военные с дронов сбросили мины на автомобиль скорой помощи в Херсонской области. Ранения получили восемь человек, двое из которых — медицинские работники.