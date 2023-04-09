В Херсонской области оккупанты ищут "запретный" контент в телефонах украинцев

Российский военный/Фото: google.com

Военные рф продолжают усиливать контрразведывательный и полицейский режимы на временно оккупированной территории Херсонской области. Враг ищет "запретный" контент в телефонах украинцев.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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В Горностаевском районе Херсонской области проходят рейдовые мероприятия по проверке личных телефонов у местного населения. Оккупанты просматривают фото- и видеоматериалы. Военные рф пытаются найти "запретный" контент.

"В ходе таких проверок оккупанты фиксируют персональные данные местных жителей, избирательно обыскивают их дома", — говорится в сообщении.

Напомним, украинские военные продолжают демонстрировать профессионализм на фронте. В течение суток они поразили районы сосредоточения оккупантов и "приземлили" вражеские БпЛА.

Также мы писали, что на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей российские оккупанты готовят эвакуацию местного населения. Военные рф планируют вывезти людей на территорию Автономной Республики Крым.

Добавим, российские военные с дронов сбросили мины на автомобиль скорой помощи в Херсонской области. Ранения получили восемь человек, двое из которых — медицинские работники.