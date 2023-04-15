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В Херсонской области травмировался парень, который принес домой найденный гранатомет

15 апреля 2023 21:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Херсонской области травмировался парень, который принес домой найденный гранатомет
Ручной противотанковый гранатомет РПГ-29. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, в Херсонской области, 18-летний парень получил ранение, играя гранатометом. Он нашел оружие и принес его домой.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

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Подробности

Происшествие произошло в Петропавловке Новоалександровской громады.

"18-летний парень нашел неизвестный ручной гранатомет и принес его домой. Он решил поближе рассмотреть находку и случайно выстрелил из оружия", — говорится в сообщении.

В результате инцидента гражданский получил осколочные ранения кистей и потерял два пальца. Парня сразу госпитализировали. Медики оказывают ему необходимую помощь.

"Если вы случайно натолкнулись на оружие, взрывчатку, патроны, не надо это трогать! Лучше известите военных, правоохранителей или спасателей. Не подвергайте себя лишней опасности", — подчеркнули в ОВА.

Напомним, в Херсонской области двое мужчин подорвались на взрывчатке. Один погиб, другой получил тяжелые травмы, врачи борются за его жизнь.

Также мы писали, что сегодня, 15 апреля, российские оккупанты убили двух человек в Херсоне. Во время вражеского обстрела травмы несовместимые с жизнью получили мать и дочь.

Добавим, близ села Шляховое, что в Херсонской области, на российской взрывчатке подорвался мужчина. От полученных повреждений погиб на месте.

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