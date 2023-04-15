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У Херсонській області травмувався юнак, який приніс додому знайдений гранатомет

15 квітня 2023 21:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Херсонській області травмувався юнак, який приніс додому знайдений гранатомет
Ручний протитанковий гранатомет РПГ-29. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, у Херсонській області, 18-річний хлопець дістав поранення, граючись гранатометом. Він знайшов зброю та приніс її додому.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

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Деталі

Подія сталася у Петропавлівці Новоолександрівської громади.

"18-річний хлопець знайшов невідомий ручний гранатомет та приніс його додому. Він вирішив ближче роздивитися знахідку й випадково вистрілив зі зброї", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок інциденту цивільний дістав осколкові поранення кистей та втратив два пальці. Хлопця відразу шпиталізували. Медики надають йому необхідну допомогу.

"Якщо ви випадково натрапили на зброю, вибухівку, набої, не треба це чіпати! Краще сповістіть військових, правоохоронців або рятувальників. Не наражайте себе на зайву небезпеку", — наголосили в ОВА.

Нагадаємо, у Херсонській області двоє чоловіків підірвалися на вибухівці. Один загинув, інший дістав тяжкі травми, лікарі борються за його життя.

Також ми писали, що cьогодні, 15 квітня, російські окупанти вбили двох людей у Херсоні. Під час ворожого обстрілу травми несумісні з життям отримали мати й донька.

Додамо, поблизу села Шляхове, що на Херсонщині, на російській вибухівці підірвався чоловік. Від отриманих пошкоджень він загинув на місці.

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