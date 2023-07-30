В Херсонской ОВА рассказали о пострадавших людях в результате российских атак

Российские оккупанты рядом с военной техникой. Фото: росСМИ

Российские оккупанты продолжают ранить мирных жителей Херсонской области. За два дня в больницы обратились две женщины, пострадавшие в результате атак врага.

Об этом сообщают Херсонская ОВА и Херсонская областная прокуратура.

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Обстрелы Херсонской области

Сегодня, 30 июля, около 11:10 российские оккупанты ударили по жилому дому в селе Новодмитровка. Ранение лица получила 33-летняя женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

При процессуальном руководстве Олешковской окружной прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

По предварительной информации, обстрел был произведен из РСЗО. Повреждены по меньшей мере шесть частных домов и хозяйственные постройки.

Последствия российского обстрела. Фото: t.me/phogovua

Последствия российского обстрела. Фото: t.me/phogovua

"В больницу обратилась 39-летняя жительница Веселого, которая вчера вечером пострадала в результате вражеского минометного обстрела. У нее диагностировали ранения спины и плеча", — говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 29 июля, российские оккупанты атаковали город Сумы. Ракетным ударом было повреждено здание учебного заведения и выбиты окна в жилых домах. Захватчики убили одного человека и ранили 17 гражданских.

Также мы писали, что вчера, 29 июля, российские захватчики обстреляли Запорожье. В результате атаки РФ погибли 32-летняя женщина и 45-летний мужчина.

Добавим, сегодня ночью, 30 июля, российские оккупанты пытались атаковать сельскохозяйственные объекты Украины. В результате падения обломков беспилотников на агропредприятии в Днепропетровской области произошел пожар.