У Херсонській ОВА розповіли про постраждалих людей внаслідок російських атак

Російські окупанти поряд з військовою технікою. Фото: росЗМІ

Російські окупанти продовжують ранити мирних мешканців Херсонської області. За два дні до лікарень звернулися дві жінки, які постраждали внаслідок атак ворога.

Про це повідомляють Херсонська ОВА та Херсонська обласна прокуратура.

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Обстріли Херсонської області

Сьогодні, 30 липня, близько 11:10 російські окупанти вдарили по житловому будинку у селі Новодмитрівка. Поранення обличчя отримала 33-річна жінка. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості.

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

За попередньою інформацією, обстріл було здійснено з РСЗВ. Пошкоджено щонайменше шість приватних будинків та господарські споруди.

Наслідки російського обстрілу. Фото: t.me/phogovua

Наслідки російського обстрілу. Фото: t.me/phogovua

"До лікарні звернулася 39-річна жителька Веселого, котра вчора ввечері постраждала внаслідок ворожого мінометного обстрілу. У неї діагностували поранення спини та плеча", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора, 29 липня, російські окупанти атакували місто Суми. Ракетним ударом було пошкоджено будівлю закладу освіти та вибито вікна у житлових будинках. Загарбники вбили одну людину, та поранили 17 цивільних.

Також ми писали, що вчора, 29 липня, російські загарбники обстріляли Запоріжжя. Внаслідок атаки РФ загинули 32-річна жінка та 45-річний чоловік.

Додамо, сьогодні вночі, 30 липня, російські окупанти намагалися атакувати сільськогосподарські об'єкти України. Внаслідок падіння уламків безпілотників на агропідприємстві в Дніпропетровській області сталася пожежа.