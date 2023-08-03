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В КГВА рассказали о ночной атаке на Киев и подсчитали количество тревог

3 августа 2023 06:36
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В КГВА рассказали о ночной атаке на Киев и подсчитали количество тревог
Украинская ПВО работает по враждебным целям. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сегодня ночью, 3 августа, была восьмая подряд атака враждебных БпЛА типа "Shahed" по Киеву. В результате массированного обстрела силы ПВО сбили почти полтора десятка воздушных целей.

Об этом сообщил глава КГВА Сергей Попко в Telegram.

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Отмечается, что нет информации о пострадавших среди местных, а также повреждениях инфраструктуры. Однако "данные оперативного сведения уточняются".

"Кстати, эта последняя воздушная тревога в столице продолжалась ровно 3 часа. Она стала 820 для Киева с начала полномасштабного вторжения. За каждую из этих тревог враг обязательно расплатится! Верьте в Победу!", — добавили в КМВА.

Источник: t.me/VA_Kyiv

Напомним, что в Киеве ночью, 3 августа, гремели громкие взрывы. В области долгое время сохранялась воздушная тревога, причиной которой было то, что враг не оставлял надежду добраться до столицы.

Также мы писали, что вблизи Киева ночью, 3 августа, раздавались мощные взрывы. По данным КГВА, в Киевской области на подступах к столице работали силы ПВО.

Добавим, что ночью, 3 августа, в Украине была объявлена воздушная тревога. "Покраснели" Киевская, Черниговская, Полтавская и другие области. Была угроза атаки вражеских БпЛА.

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