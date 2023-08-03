Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У КМВА розповіли про нічну атаку на Київ та підрахували кількість тривог arrow

У КМВА розповіли про нічну атаку на Київ та підрахували кількість тривог

3 серпня 2023 06:36
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У КМВА розповіли про нічну атаку на Київ та підрахували кількість тривог
Українська ППО працює по ворожих цілях. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Сьогодні вночі, 3 серпня, відбулась восьма поспіль атака ворожих БпЛА типу "Shahed" по Києву. В результаті масованого обстрілу, сили ППО збили майже півтора десятка повітряних цілей.

Про це повідомив очільник КМВА Сергій Попко в Telegram.

Читайте також:

КМВА про нічну атаку на Київ

Зазначається, що наразі немає інформації про постраждалих серед місцевих, а також пошкоджень інфраструктури. Однак "дані оперативного зведення уточнюються". 

"До речі, ця остання повітряна тривога в столиці тривала рівно 3 години. Вона стала 820 для Києва з початку повномасштабного вторгнення. За кожну з цих тривог ворог обов’язково розплатиться! Вірте в Перемогу!", — додали в КМВА.

Джерело: t.me/VA_Kyiv

Нагадаємо, що в Києві вночі, 3 серпня, гриміли гучні вибухи. В області довгий час зберігалася повітряна тривога, причиною якої було те, що ворог не полишав надії дістатися столиці.

Також ми писали, що поблизу Києва вночі, 3 серпня, лунали потужні вибухи. За даними КМВА, в Київській області на підступах до столиці працювали сили ППО.

Додамо, що вночі, 3 серпня, в Україні було оголошено повітряну тривогу. "Почервоніли" Київська, Чернігівська, Полтавська та інші області. Була загроза атаки ворожих БпЛА.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

None

У приватній школі Ірпеня побили третьокласника, коли поруч стояла вчителька: інтерв'ю з мамою дитини

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз