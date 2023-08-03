У КМВА розповіли про нічну атаку на Київ та підрахували кількість тривог

Українська ППО працює по ворожих цілях. Фото: google.com

Сьогодні вночі, 3 серпня, відбулась восьма поспіль атака ворожих БпЛА типу "Shahed" по Києву. В результаті масованого обстрілу, сили ППО збили майже півтора десятка повітряних цілей.

Про це повідомив очільник КМВА Сергій Попко в Telegram.

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Зазначається, що наразі немає інформації про постраждалих серед місцевих, а також пошкоджень інфраструктури. Однак "дані оперативного зведення уточнюються".

"До речі, ця остання повітряна тривога в столиці тривала рівно 3 години. Вона стала 820 для Києва з початку повномасштабного вторгнення. За кожну з цих тривог ворог обов’язково розплатиться! Вірте в Перемогу!", — додали в КМВА.

Джерело: t.me/VA_Kyiv

Нагадаємо, що в Києві вночі, 3 серпня, гриміли гучні вибухи. В області довгий час зберігалася повітряна тривога, причиною якої було те, що ворог не полишав надії дістатися столиці.

Також ми писали, що поблизу Києва вночі, 3 серпня, лунали потужні вибухи. За даними КМВА, в Київській області на підступах до столиці працювали сили ППО.

Додамо, що вночі, 3 серпня, в Україні було оголошено повітряну тривогу. "Почервоніли" Київська, Чернігівська, Полтавська та інші області. Була загроза атаки ворожих БпЛА.