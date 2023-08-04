В контрнаступлении на юге ВСУ использовали свежие резервы, — СМИ

Воины ВСУ на юго-востоке Украины. Фото: Генштаб ВСУ

Продолжается украинское контрнаступление. На этой неделе на юго-востоке Украины шли интенсивные бои. Там ВСУ применили новые войска, обученные и оснащенные Западом. Однако пока значительного прорыва нет.

Об этом пишет The Washington Post.

Как пишет СМИ, впереди у ВСУ продвижение на юг и уничтожение Крымского моста, являющегося основой логистической связью оккупантов с РФ. Однако этой цели препятствует главная линия обороны России — фаланга окопов, проводов, противопехотных и противоброневых мин.

"Украинские войска начали постепенно продвигаться к этой линии после того, как изменили подход, предполагавший небольшие движения пеших войск, на больший приток сил из резервов 10 украинского корпуса с использованием танков и бронетехники", — пишет СМИ.

Ближайший и реальный путь к прорыву линии РФ пролегает через с. Работино, которое ранее оккупировали россияне. Село расположено в почти 2,5 км от главной оборонительной линии Кремля. Вокруг населенного пункта идут ожесточенные бои.

Чтобы изменить баланс сил в пользу Украины, военное руководство впервые за почти 2 месяца контрнаступления импровизировало. Так, к бою привлекли значительное количество резервов.

"Это является последней импровизацией в почти двухмесячном контрнаступлении Украины, которое стало возможным благодаря инвестициям Запада в десятки миллиардов долларов в танки, артиллерию, бронетехнику, ракеты дальнего действия, системы и другое оборудование", — пишет СМИ.

Напомним, на днях ВСУ уничтожили "нору" оккупантов. Сырский показал эффектную работу минометчиков.

Также мы писали, что на юге россияне начали отступать. Аналитики назвали причину.

В то же время, стало известно, что ВСУ перестали использовать в войне тактику США, — NYT.