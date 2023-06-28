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В Краматорске увеличилось количество жертв из-за ракетного удара РФ

28 июня 2023 17:29
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Краматорске увеличилось количество жертв из-за ракетного удара РФ
Спасатели разбирают завалы в Краматорске. Фото: ГСЧС Украины
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Число погибших в Краматорске возросло до 11. В настоящее время на месте попадания вражеской ракеты продолжается спасательная операция.

Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко.

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Во вторник, 27 июня, в 19:30 российские оккупационные войска обстреляли Краматорск ракетами. Под удар попало заведение питания в центре города. Были повреждены еще несколько частных домов. Еще одна ракета попала на территорию поселка Беленькое. За горячими следами речь шла о двух погибших.

Впоследствии глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил о том, что количество погибших возросло до трех.

Позже стало известно о том, что среди погибших трое несовершеннолетних — одна 17-летняя девушка и две 14-летние сестры.

Пока известно об 11 погибших.

По информации ГСЧС Украины, в общей сложности ранения получили 56 человек, среди которых ребенок. Также удалось спасти семь человек.

"На месте происшествия постоянно работают психологи ГСЧС, которые помогают людям оправиться от пережитого", — подчеркнули в сообщении.

Напомним, специалисты Службы безопасности Украины задержали агента российских спецслужб, корректировавшего ракетный удар по Краматорску 27 июня. Для выполнения своей задачи он заранее сделал видео заведений и парковку.

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