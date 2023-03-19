В Крыму оккупанты создали дефицит лекарств для гражданских: детали

Медикаменты используют, чтобы лечить россиян

Российские оккупанты обостряют медицинский кризис во временно оккупированном Крыму. Они забрали кровь из гражданских центров переливания в Севастополе.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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"В городе Севастополь из центров переливания забрали кровь и ее компоненты для клинического военного госпиталя, чем повлекли дефицит в гражданских учреждениях", — говорится в сообщении.

Из-за переориентации медицинской системы временно оккупированных территорий Украины на нужды российских военных — во временно оккупированном Крыму растет дефицит лекарств для гражданских. Медикаменты используют, чтобы лечить оккупантов.

Напомним, между населенными пунктами Ишунь и Военко в оккупированном Крыму враг приступил к строительству фортификаций и окопов. К этим работам принудительно вовлекаются гражданские.

Также мы писали, что представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что российские войска создали оборонную группировку на временно оккупированном Крымском полуострове и готовятся к оборонным действиям.

Добавим, на оккупированном полуострове Крым российские оккупационные власти начали готовить к российско-украинской войне учащихся местных школ. В одном из учебных заведений открыли курсы начальной военной подготовки.