У Криму окупанти створили дефіцит ліків для цивільних: деталі

Медикаменти використовують, щоб лікувати росіян

Російські окупанти загострюють медичну кризу в тимчасово окупованому Криму. Вони забрали кров з цивільних центрів переливання у Севастополі.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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"У місті Севастополь, з центрів переливання забрали кров та її компоненти для клінічного військового госпіталю, чим спричинили дефіцит у цивільних закладах", — йдеться у повідомленні.

Через переорієнтування медичної системи тимчасово окупованих територій України на потреби російських військових — у тимчасово окупованому Криму зростає дефіцит ліків для цивільних. Медикаменти використовують, щоб лікувати окупантів.

Нагадаємо, між населеними пунктами Ішунь і Воєнка в окупованому Криму ворог розпочав будівництво фортифікацій і окопів. До цих робіт примусово залучаються цивільні.

Також ми писали, що представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив, що російські війська створили оборонне угруповання на тимчасово окупованому Кримському півострові та готуються до оборонних дій.

Додамо, на окупованому півострові Крим російська окупаційна влада почала готувати до російсько-української війни учнів місцевих шкіл. У одному із навчальних закладів відкрили курси початкової військової підготовки.