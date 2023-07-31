В Кривом Роге произошел обвал поврежденной многоэтажки

Последствия российского обстрела Кривого Рога. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В жилом доме в Кривом Роге, куда российские оккупанты попали ракетой, произошел обвал. К счастью, люди успели отскочить, когда часть конструкции упала.

Видео обрушения опубликовало издание "Вікна".

Читайте также:

Обвал дома в Кривом Роге

"К счастью, жильцы дома и журналисты были на безопасном расстоянии, а спасатели успели отскочить, когда часть конструкции упала", — прокомментировали инцидент в МВД.

Людей призвали держаться подальше от места, где проводятся спасательные работы.

Погибшие и пострадавшие в результате обстрела

Руководитель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул рассказал в эфире телемарафона, что по состоянию на 13:35 известно о 53 раненых людях, в том числе двое детей.

В результате российского обстрела погибли пять человек.

Напомним, сегодня, 31 июля, российские оккупанты обстреляли Кривой Рог Днепропетровской области. Вражеские ракеты попали в многоэтажку и учебное заведение.

Также мы писали, что спасатели ГСЧС спасли трех человек, в том числе ребенка 2013 года рождения. Также они эвакуировали 30 человек.

Добавим, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что российские оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу, используя баллистические ракеты. По его словам, такое оружие очень опасно.