У Кривому Розі стався обвал пошкодженої багатоповерхівки

Наслідки російського обстрілу Кривого Рогу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

У житловому будинку у Кривому Розі, в який російські окупанти поцілили ракетою, стався обвал. На щастя, люди встигли відскочити, коли частина конструкції впала.

Відео обвалу опублікувало видання "Вікна".

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Обвал будинку в Кривому Розі

"На щастя, мешканці будинку та журналісти були на безпечній відстані, а рятувальники встигли відскочити, коли частина конструкції впала", — прокоментували інцидент в МВС.

Людей закликали триматися якомога далі від місця, де проводяться рятувальні роботи.

Загиблі та постраждалі внаслідок обстрілу

Керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул розповів в ефірі телемарафону, що станом на 13:35 відомо про 53 поранених людей, серед них і двоє дітей.

Внаслідок російського обстрілу загинули п'ятеро людей.

Нагадаємо, сьогодні, 31 липня, російські окупанти обстріляли Кривий Ріг Дніпропетровської області. Ворожі ракети влучили в багатоповерхівку та навчальний заклад.

Також ми писали, що рятувальники ДСНС врятували трьох людей, серед них дитину 2013 року народження. Також вони евакуювали 30 осіб.

Додамо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що російські окупанти завдали удару по Кривому Рогу, використовуючи балістичні ракети. За його словами, така зброя є дуже небезпечною.