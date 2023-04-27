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В Луганской области оккупанты готовят к войне 500 россиян с судимостью

27 апреля 2023 20:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Луганской области оккупанты готовят к войне 500 россиян с судимостью
Российские оккупанты на войне в Украине. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты продолжают активно привлекать к войне в Украине лиц с судимостью, или тех, в отношении которых открыты уголовные дела, в частности, за терроризм. Это происходит для пополнения потерь в живой силе.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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"По имеющейся информации, в одном из полевых лагерей, развернутых противником на временно захваченной территории Старобельского района Луганской области, осуществляется подготовка около 500 таких захватчиков", — говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что вместо заключения осужденным россиянам предлагается контракт на военную службу с участием в боевых действиях в Украине сроком на полгода.

Напомним, супруга российского военнослужащего рассказала, что военное руководство не предоставляет людям информации о пропавших на войне родственниках. Россиянам приходится своими силами осуществлять поиски пропавших, посещая морги и госучреждения.

Также мы писали, что российские оккупанты в течение последних месяцев убрали военную технику из района поселка Медведевка в Джанкойском районе Крыма. Вместо этого оккупанты вырыли там окопы.

Добавим, количество уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

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