В Луганской области оккупанты уничтожают дома и остатки инфраструктуры в деоккупированных селах

Российские оккупанты

Российские оккупанты уничтожают дома и остатки инфраструктуры в деоккупированных селах Луганской области. В Новопскове захватчики мародерят в домах эвакуированных жителей, а в так называемой "ЛНР" — обещают сделать три свалки.

Об этом сообщает Луганская ОВА.

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В субботу, 25 марта, военные рф вели безуспешные наступательные действия вблизи Кременной и Белогоровки.

"В последнее время враг проявляет активность на Луганщине. Прошедшие сутки не стали исключением. Уже несколько недель подряд там зафиксированы самые интенсивные артиллерийские обстрелы со стороны россиян. Кроме того, для поддержки наступлений противник привлекает бронетехнику, которую наши военные регулярно уничтожают", — рассказал исполняющий обязанности начальника областной военной администрации Алексей Смирнов.

Он сообщил, что оккупанты обстреляли Стельмаховку, Макеевку, Невское, Диброву и Белогоровку.

В Невском российские войска ударили из реактивных систем залпового огня по жилым домам, один из которых потерпел значительные разрушения. К счастью, люди не пострадали.

"Участились случаи, когда враг открывает огонь по автодорогам между населенными пунктами, чтобы усложнить населению передвигаться", — говорится в сообщении.

Напомним, 24 марта, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании трех городских военных администраций в Луганской области.

Также мы писали, что в Луганской области оккупанты терпят масштабные потери. С 17 по 21 марта количество смертей среди раненых захватчиков резко возросло, также увеличилось количество койко-мест в имеющихся госпиталях.

Добавим, российские захватчики активизировали меры по мобилизации в Луганской области, а между тем им приходится открывать все новые госпитали для раненых на фронте. Также россияне под предлогом борьбы с диверсантами разграбляют дома местных жителей.