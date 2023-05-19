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В Луганске оккупанты используют гражданские медучреждения для лечения раненых

19 мая 2023 07:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Луганске оккупанты используют гражданские медучреждения для лечения раненых
Российский оккупант на войне в Украине. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты все больше используют гражданские медицинские учреждения для лечения раненых военных. Это происходит на фоне больших санитарных потерь.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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В Генштабе рассказали, что во временно оккупированном Луганске российские захватчики используют железнодорожную больницу как военный госпиталь. Они лечат раненых военных Российской Федерации и "вагнеровцев".

Напомним, 18 мая мэр Мелитополя сообщил, что принудительная паспортизация вышла на новый уровень. Без российского документа могут выключить свет.

Также мы писали, что россияне назначают своих чиновников на руководящие должности в оккупационных администрациях временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Коллаборантов уже не хватает.

Добавим, Главное управление разведки перехватило очередной разговор военных РФ. На этот раз оккупант рассказал, что осталось от другого солдата после самоподрыва.

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