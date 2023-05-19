В Луганске оккупанты используют гражданские медучреждения для лечения раненых
Российские оккупанты все больше используют гражданские медицинские учреждения для лечения раненых военных. Это происходит на фоне больших санитарных потерь.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Оккупанты и гражданские медучреждения
В Генштабе рассказали, что во временно оккупированном Луганске российские захватчики используют железнодорожную больницу как военный госпиталь. Они лечат раненых военных Российской Федерации и "вагнеровцев".
Напомним, 18 мая мэр Мелитополя сообщил, что принудительная паспортизация вышла на новый уровень. Без российского документа могут выключить свет.
Также мы писали, что россияне назначают своих чиновников на руководящие должности в оккупационных администрациях временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Коллаборантов уже не хватает.
Добавим, Главное управление разведки перехватило очередной разговор военных РФ. На этот раз оккупант рассказал, что осталось от другого солдата после самоподрыва.