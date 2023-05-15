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В Луганске снова слышны взрывы: вероятно, прилетело в район авиационного училища

15 мая 2023 09:40
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Луганске снова слышны взрывы: вероятно, прилетело в район авиационного училища
На месте взрыва в Луганске. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В оккупированном Луганске утром 15 мая снова раздавались взрывы. По предварительным данным, оккупантам прилетело в район бывшего авиационного училища штурманов.

Об этом сообщают луганские пророссийские интернет-ресурсы.

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Сегодня, 15 мая, утром в оккупированном Луганске снова раздались взрывы.

Взрывов, по предварительным данным, было несколько.

Куда прилетело

Бывший "посол ЛНР в Российской Федерации" Родион Мельник заявил, что причиной взрыва был обстрел со стороны Вооруженных сил Украины.

По его информации, прилетел в оккупированный город, предположительно, в район бывшего авиационного училища штурманов.

Взрыв в Луганске 15 мая 2023 года
Взрыв в Луганске 15 мая 2023 года
Фото: российские интернет-ресурсы

Там могли находиться российские оккупационные войска.

Напомним, 12 и 13 мая российские пропагандистские СМИ сообщали о взрывах в Луганске. Местные жители сообщали о работе российской ПВО.

Также жители сообщали, что в некоторых домах, вероятно, выбило окна. До взрыва в городе звучала воздушная тревога.

Добавим, офицер 111 бригады ТрО Луганской области Сергей Шакун в эфире телемарафона подчеркнул, что раньше Украина не могла достать своими ударами в Луганск, однако сейчас имеет возможность "делать там свои салюты".

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