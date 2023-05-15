У Луганську знову чутно вибухи: імовірно, прилетіло в район авіаційного училища

На місці вибуху у Луганську. Фото: росЗМІ

В окупованому Луганську зранку 15 травня знову лунали вибухи. За попередніми даними, окупантам прилетіло в район колишнього авіаційного училища штурманів.

Про це повідомляють луганські проросійські інтернет-ресурси.

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Ранкові вибухи у Луганську

Сьогодні, 15 травня, уранці в окупованому Луганську знову пролунали вибухи.

Вибухів, за попередніми даними, було декілька.

Куди прилетіло

Колишній "посол ЛНР в Російській Федерації" Родіон Мірошник заявив, що причиною вибуху був обстріл з боку Збройних сил України.

За його інформацією, прилетіло в окуповане місто, імовірно, в район колишнього авіаційного училища штурманів.

Вибух у Луганську 15 травня 2023 року

Фото: російські інтернет-ресурси

Там могли перебувати російські окупаційні війська.

Нагадаємо, 12 та 13 травня російські пропагандистські ЗМІ повідомляли про вибухи у Луганську. Місцеві мешканці повідомляли про роботу російської ППО.

Також жителі повідомляли, що в деяких будинках, ймовірно, повибивало вікна. До вибуху в місті звучала повітряна тривога.

Додамо, офіцер 111 бригади ТрО Луганщини Сергій Шакун в ефірі телемарафону наголосив, що раніше Україна не могла дістати своїми ударами до Луганська, проте зараз має можливість "робити там свої салюти".