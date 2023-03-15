В Мариуполе заметили новые отметки на технике россиян

Новые отметки на технике россиян

В Мариуполе российские оккупанты начали использовать новые символы на своей технике. В городе была замечена техника с кругом в прямоугольнике.

Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

Новые отметки на российской технике

"Новые отметки на военной технике у оккупантов зафиксированы в Мариуполе. Теперь — круг в прямоугольнике. Техника с подобной маркировкой двигалась через город в сторону Новоазовска и дальше на север области", — говорится в сообщении.

Андрющенко добавил, что раньше подобной маркировки в городе не замечали.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе зафиксировали перемещение российской техники. Она двигается в направлении Мангуша и Бердянска.

Также мы писали, что московские застройщики отказались восстанавливать уничтоженный российскими войсками Мариуполь. Они требуют от оккупационной армии сначала захватить Запорожье.

Добавим, что российская оккупационная "администрация" Мариуполя усилила контроль за жителями города. Паспорта и телефоны теперь проверяют даже в общественном транспорте.