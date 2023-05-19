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В Мариуполе раздались сильные взрывы в районе аэродрома

19 мая 2023 23:16
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Мариуполе раздались сильные взрывы в районе аэродрома
Вблизи аэродрома в Мариуполе раздались взрывы. Фото: Новини. LIVE
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Пророссийские военные корреспонденты заявляют, что в Мариуполе прогремели взрывы. В городе вроде бы раздается "бавовна".

Об этом сообщают росСМИ.

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В Мариуполе "бавовна"?

Так называемые российские "военкоры" сообщают, что взрывы в районе аэродрома в городе — это атака Вооруженных сил Украины. Генштаб ВСУ пока не комментировал ситуацию в Мариуполе.

 

Что известно об атаке со слов советника мэра Мариуполя

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что "место "бавовны" установлено". Однако результаты будут утром.

"Предварительно — место базирования от 150 оккупантов, которые системно использовалось для установки систем ПВО. Уже хорошо. Россия лжет о месте сознательно. Чтобы не допустить корректировки и добивания. Зря тратит время. Мариупольские глаза и уши Украины — самые чувствительные", — написал Андрющенко.

 

Напомним, ранее мы писали, что в Мариуполе кадыровцы издеваются над местным населением. Во временно оккупированном Мариуполе сейчас находится большое количество кадыровцев. Они массово употребляют алкоголь и в пьяном виде пристают к мариупольцам. В частности, издеваются над местными жителями, нанося им телесные повреждения с применением холодного оружия, говорится в сообщении.

Также мы рассказывали, что Мариуполе остается разрушенным центром города, российские оккупанты не спешат его восстанавливать. А официальные власти уже готовят проект восстановления Мариуполя после деоккупации.

Недавно в Мариупольском городском совете рассказали, что с начала полномасштабного вторжения россияне уничтожили более двух тысяч многоквартирных домов в городе, где жили мирные жители. Таким образом, оккупанты хотят скрыть свои военные преступления.

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