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У Маріуполі пролунали сильні вибухи в районі аеродрому

19 травня 2023 23:16
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Маріуполі пролунали сильні вибухи в районі аеродрому
Поблизу аеродрому в Маріуполі пролунали вибухи. Фото: Новини. LIVE
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Проросійські воєнні кореспонденти заявляють, що в Маріуполі прогриміли вибухи. У місті начебто лунає "бавовна".

Про це повідомляють росЗМІ.

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У Маріуполі "бавовна"?

Так звані російські "воєнкори" повідомляють, що вибухи в районі аеродрому в місті — це атака Збройних сил України. Натомість Генштаб ЗСУ наразі не коментував ситуацію в Маріуполі.

 

Що відомо про атаку зі слів радника мера Маріуполя

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що "місце "бавовни" встановлено". Однак результати будуть зранку.

"Попередньо — місце базування від 150 окупантів, яке системно використовувалось для встановлення систем ППО. Вже добре. Росія бреше про місце свідомо. Аби не допустити корегування та добивання. Дарма витрачає час. Маріупольські очі та вуха України — найчутливіші", — написав Андрющенко.

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Маріуполі кадирівці знущаються над місцевим населенням. У тимчасово окупованому Маріуполі станом на зараз перебуває велика кількість кадирівців. Вони масово вживають алкоголь та у пʼяному вигляді чіпляються до маріупольців. Зокрема, знущаються з місцевих жителів, наносячи їм тілесні ушкодження із застосуванням холодної зброї, йдеться в повідомленні.

Також ми розповідали, що Маріуполі залишається зруйнованим центр міста, російські окупанти не поспішають його відновлювати. А офіційна влада уже готує проєкт відбудови Маріуполя після деокупації.

Нещодавно у Маріупольській міській раді розповіли, що від початку повномасштабного вторгнення росіяни знищили понад дві тисячі багатоквартирних будинків у місті, де мешкали мирні жителі. Таким чином окупанти хочуть приховати свої воєнні злочини.

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